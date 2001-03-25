Раздел: Культура
Популярный голливудский актер удивил поклонников своим видом
Новый имидж не добавляет пышнотеломух актеру привлекательности.
Популярный голливудский актер из Новой Зеландии Рассел Кроу забыл про тренажерный зал и запустил лохматую бороду. Это серьезно встревожило полонников знаменитости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На снимках журналистов Radar Online, сделанных на баскетбольной площадке, звезда фильма "Гладиатор" не похож сам на себя. Актер сильно потолстел, что видно невооруженным глазом.
Как известно, у Рассела Кроу и раньше были проблемы с весом. В 2017 году он рассказал, что весит 122 килограмма. Однако, судя по новым снимкам, актер давно пересек эту отметку на весах.
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Новый имидж не добавляет пышнотеломух актеру привлекательности. Седая лохматая борода и новая прическа Рассела Кроу выглядят неопрятно. Именно поэтому поклонники знаменитости выразили свою озабоченность. Они призвали актера следить за своим здоровьем.
Популярный голливудский актер из Новой Зеландии Рассел Кроу забыл про тренажерный зал и запустил лохматую бороду. Это серьезно встревожило полонников знаменитости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На снимках журналистов Radar Online, сделанных на баскетбольной площадке, звезда фильма "Гладиатор" не похож сам на себя. Актер сильно потолстел, что видно невооруженным глазом.
Как известно, у Рассела Кроу и раньше были проблемы с весом. В 2017 году он рассказал, что весит 122 килограмма. Однако, судя по новым снимкам, актер давно пересек эту отметку на весах.
Читайте также: Умер популярный голливудский актер, звезда "Титаника"
Новый имидж не добавляет пышнотеломух актеру привлекательности. Седая лохматая борода и новая прическа Рассела Кроу выглядят неопрятно. Именно поэтому поклонники знаменитости выразили свою озабоченность. Они призвали актера следить за своим здоровьем.
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