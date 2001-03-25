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Раздел: Культура  
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Популярный украинский исполнитель рассказал о тонкостях ухода за волосами

Популярный украинский исполнитель рассказал о тонкостях ухода за волосами Олег Винник также подсказал, как можно быстро проснуться.

Олег Винник рассказал, как он ухаживает за своими волосами и с чего начинается его день.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Прическе певца завидуют не только женщины, но и мужчины. Олег Винник признался, что это не его натуральный цвет, а поэтому ему часто приходится краситься.

«Я крашусь, потому что в течение 2 недель выгораю: становлюсь, как лев – желтый-желтый, – говорит Олег Винник. – Мне нравится и практичнее с хвостиком, но те, кто привык ко мне с распущенными волосами, начали бояться: «А что Винник с ними сделал?», «А что, он больше не выйдет с такими волосами?» Поэтому я все-таки решил снова подстричься».

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Кроме того, в эфире канала «Украина» Винник рассказал, как ухаживает за лицом. Оказывается, никаких масок он не делает. Только для того, чтобы проснуться, использует лед.

«Чтобы проснуться, беру лед. Если утром есть время, люблю принять ванну, полежать в теплой воде хотя бы минут 10», – раскрыл секрет удачного начала дня певец.
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 Теги: Олег Винник, исполнитель, волосы

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Сегодня, 21:19 » Автор: Едгар Букмирза
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