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Ким Кардашян ответила на резкую критику в Инстаграме

Ким Кардашян ответила на резкую критику в Инстаграме Женщину критиковали из-за через чур отредактированного фото.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян прокомментировала бурную реакцию поклонников на ее фото. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Объяснение знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Как известно, Ким Кардашян недавно показала снимок, который вызвал шквал эмоций у пользователей сети. Поклонники звезды увидели на заднем фоне сплюснутое авто, которое больше напоминало "машину инопланетян". Поэтому модель обвинили в чрезмерном редактировании снимка в Photoshop. Люди даже засомневались в аппетитных формах звезды.

Поскольку обсуждение скандального фото не угасает, Ким Кардашян решила прокомментировать инцидент. Модель объяснила, что она не является автором снимка.

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Я видела в сети и новостях, что у меня случился "конфуз из-за Photoshop". Это смешно! Я репостнула в Instagram фото, которое опубликовал мой фанат, просто фильтр к нему применила... Наверное, сторонник отзеркалил фото, вот почему машина выглядит так, – пояснила Ким Кардашян.
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 Теги: Ким Кардашян, Инстаграме, критика

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Сегодня, 00:01 » Автор: Едгар Букмирза
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