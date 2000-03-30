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Раздел: Культура  
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Ким Кардашян ответила на обвинения в использовании "фотошопа"

Ким Кардашян ответила на обвинения в использовании "фотошопа" Звезда объяснила, что не редактировала фото, а лишь применила фильтр.

Объяснение знаменитость опубликовала на странице в Instagram. Как известно, Ким Кардашян недавно показала снимок, который вызвал шквал эмоций у пользователей сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Поклонники звезды увидели на заднем фоне сплюснутое авто, которое больше напоминало "машину инопланетян". Поэтому модель обвинили в чрезмерном редактировании снимка в Photoshop. Люди даже засомневались в аппетитных формах звезды.

Поскольку обсуждение скандального фото не угасает, Ким Кардашян решила прокомментировать инцидент. Модель объяснила, что она не является автором снимка.

"Я видела в сети и новостях, что у меня случился "конфуз из-за Photoshop". Это смешно! Я репостнула в Instagram фото, которое опубликовал мой фанат, просто фильтр к нему применила... Наверное, сторонник отзеркалил фото, вот почему машина выглядит так", – пояснила Ким Кардашян.

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Из-за обилия негативных комментариев звезда даже скрыла все сообщения к скандальному посту, однако снимок до сих пор доступен на странице Ким Кардашян.

Ким Кардашян ответила на обвинения в использовании "фотошопа"
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 Теги: Ким кардашян, фотошоп

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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