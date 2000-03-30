Сын Уилла Смита сравнил себя с Эйнштейном и объяснил увлечение платьями

Молодого актёра не раз замечали в странной одежде.



Джейден Смит заявил, что свои оригинальным стилем он запустит новую волну в мире моды, сообщает



Сын Уилла Смита с юных лет привлекал к себе внимание общественности. Он рано начал актерскую карьеру и снялся в нескольких успешных картинах с отцом, неоднократно выступал вместе со своим другом Джастином Бибером, снимался в рекламных кампаниях модных брендов. Однако чем старше становится Джейден, тем очевиднее становится тот факт, что свое будущее он свяжет с модой.



Юноша практически не пропускает фешн-мероприятия, сотрудничает с дизайнерами и во время каждого выхода в свет демонстрирует яркие и оригинальные наряды. Однако далеко не всегда публика понимает выбор Смита, так как очень часто он выходит в свет в платьях. Долгое время Джейден не комментировал свою любовь к женскому наряду, но недавно нарушил молчание.



"Если я хочу носить платья, я буду это делать, и это станет началом новой волны", - написал Смит в Twitter.



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"Вас заботит то, что скажут другие люди, или же вы просто хотите хорошо провести время? Эйнштейн не сильно заботился, что надеть, потому что у него были дела поважнее. И в этом мы с ним похожи".







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Джейден Смит заявил, что свои оригинальным стилем он запустит новую волну в мире моды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva Сын Уилла Смита с юных лет привлекал к себе внимание общественности. Он рано начал актерскую карьеру и снялся в нескольких успешных картинах с отцом, неоднократно выступал вместе со своим другом Джастином Бибером, снимался в рекламных кампаниях модных брендов. Однако чем старше становится Джейден, тем очевиднее становится тот факт, что свое будущее он свяжет с модой.Юноша практически не пропускает фешн-мероприятия, сотрудничает с дизайнерами и во время каждого выхода в свет демонстрирует яркие и оригинальные наряды. Однако далеко не всегда публика понимает выбор Смита, так как очень часто он выходит в свет в платьях. Долгое время Джейден не комментировал свою любовь к женскому наряду, но недавно нарушил молчание."Если я хочу носить платья, я буду это делать, и это станет началом новой волны", - написал Смит в Twitter."Вас заботит то, что скажут другие люди, или же вы просто хотите хорошо провести время? Эйнштейн не сильно заботился, что надеть, потому что у него были дела поважнее. И в этом мы с ним похожи".



