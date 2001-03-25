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Раздел: Культура  
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TAYANNA показала фотографию с пятилетним сыном

TAYANNA показала фотографию с пятилетним сыном Сына певицы зовут Даниэль.

Украинская певица TAYANNA, которая уже второй раз готовила песню для конкурса Евровидение, редко радует своих поклонников снимками со своими близкими людьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

На днях TAYANNA на своей странице в Instagram разместила трогательное фото со своим 5-летним сыном Даниэлем.

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Поклонников умилило фото с сыном. А некоторые предположили, что TAYANNA беременна. Видимо, все из-за того, что артистка позирует в одежде свободного кроя. Да и такие предположения появляются частенько в адрес знаменитостей.

TAYANNA показала фотографию с пятилетним сыном
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 Теги: TAYANNA, сын

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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