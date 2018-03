MELOVIN поделился подробностями о своем номере на будущем "Евровидении"

С 8 по 12 мая в Лисабоне (Португалия) состоится одно из самых громких событий в песенном мире - "Евровидение-2018". В этом году на самом престижном конкурсе Европы Украину представит певец Melovin с песней "Under The Ladder", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva Год за годом на сцене "Евровидения" исполнители презентуют зрителям многих стран не только свой музыкальный талант, но также эффектные постановки, стильные наряды и многочисленные шоу-эффекты, которые делают их выступления незабываемыми."Я не привык говорить о выступлении, как о каком-то разрыве на сцене. Конечно, многие пытаются сделать шоу с помощью ярких постановок, света, дыма на сцене. Но часто переизбыток спецэффектов заслоняет самого исполнителя и его песню. У меня будет шоу, декорации, мы всячески стараемся привнести что-то особенное в номер, но так, чтобы это не отвлекало от смысла песни, главного меседжа. Это сделать сложнее, чем просто шоу, но мы всячески работаем над тем, чтобы номер дополнял исполнителя, то есть, меня. Уверен, что такого еще не было", - рассказал певец.В истории конкурса часто случалось так, что украинских исполнителей, как и их песни, не понимали. Но Melovin уверен, что с "Under The Ladder" такого не будет, так как ее идея близка каждому человеку, независимо от того, в какой стране он живет:"Я не люблю, когда о песне говорят очень много. Ее нужно слушать и воспринимать. С "Under The Ladder" все просто - это песня о поражениях, которые приводят к успеху".Во время национального отбора Джамала неоднократно говорила о том, что для победы в "Евровидении" нужно не только иметь хороший номер, но также быть сильным духом и стрессоустойчивым. Может ли что-то вывести из себя Melovin?"Однозначно нет. У меня был уже опыт конкурсов, это "Х-Фактор", и там постоянно был стресс прямых эфиров, которые, к слову, длились не две недели, а намного больше. Конечно, я не сравниваю эти два конкурса, и не знаю на 100%, что меня ждет в Португалии, но уверен, что я со всем справлюсь".