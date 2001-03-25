Раздел: Культура
Соня Плакидюк блеснула грудью в распахнутом жакете
Подписчики Сони искупали ее в комплиментах за то, как она выглядит.
Модный фотограф поделилась в Инстаграме свежими фотографиями со съемок. Плакидюк предстала перед публикой в экстравагантном образе, который ей очень идет.
Первое фото Соня подписала так: "У руцях чарiвницi Iрic готуюсь до команди режисера)", а под вторым снимком оставила следующее сообщение: "А хто Ваш улюблений дизайнер? І в якому образі Вам ще хотілося б мене побачити?".
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В комментариях подписчики Сони отметили, что она безумно красива в любой одежде, которую бы не надела. Да и, к тому же, она явно похудела, а потому глубокое декольте смотрится на ней просто изумительно.
Модный фотограф поделилась в Инстаграме свежими фотографиями со съемок. Плакидюк предстала перед публикой в экстравагантном образе, который ей очень идет.
Первое фото Соня подписала так: "У руцях чарiвницi Iрic готуюсь до команди режисера)", а под вторым снимком оставила следующее сообщение: "А хто Ваш улюблений дизайнер? І в якому образі Вам ще хотілося б мене побачити?".
Читайте также: Анна Добрыднева похвасталась юной мамой
В комментариях подписчики Сони отметили, что она безумно красива в любой одежде, которую бы не надела. Да и, к тому же, она явно похудела, а потому глубокое декольте смотрится на ней просто изумительно.
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