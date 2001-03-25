» » Соня Плакидюк блеснула грудью в распахнутом жакете
Раздел: Культура  
0

Соня Плакидюк блеснула грудью в распахнутом жакете

Соня Плакидюк блеснула грудью в распахнутом жакетеПодписчики Сони искупали ее в комплиментах за то, как она выглядит.

Модный фотограф поделилась в Инстаграме свежими фотографиями со съемок. Плакидюк предстала перед публикой в экстравагантном образе, который ей очень идет.

Первое фото Соня подписала так: "У руцях чарiвницi Iрic готуюсь до команди режисера)", а под вторым снимком оставила следующее сообщение: "А хто Ваш улюблений дизайнер? І в якому образі Вам ще хотілося б мене побачити?".

Читайте также: Анна Добрыднева похвасталась юной мамой

В комментариях подписчики Сони отметили, что она безумно красива в любой одежде, которую бы не надела. Да и, к тому же, она явно похудела, а потому глубокое декольте смотрится на ней просто изумительно.

Соня Плакидюк блеснула грудью в распахнутом жакете

Соня Плакидюк блеснула грудью в распахнутом жакете
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Соня Плакидюк, образ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:44 » Автор: Валерия Янобекова
     2605
     0

Похожие новости по теме

Анна Добрыднева похвасталась юной мамой Анна Добрыднева похвасталась юной мамой

Певица выложила в Инстаграм свежие фото, на которых запечатлена вместе со своей мамой.

Соня Плакидюк поделилась пикантным снимком Соня Плакидюк поделилась пикантным снимком

Эксперт шоу "Супермодель по-украински" сфотографировалась в постели.

Ричард Горн обомлел от страстного поцелуя Сони Плакидюк Ричард Горн обомлел от страстного поцелуя Сони Плакидюк

Влюбленная парочка отправилась в путешествие по Карпатам, которое им подарили на программе "Сюрприз, сюрприз!" с Машей Ефросининой.

Соня Плакидюк показала наполненные любовью глаза своего жениха Соня Плакидюк показала наполненные любовью глаза своего жениха

На страничке Сони Плакидюк в Инстаграме появилось ее новое фото с будущим мужем Ричардом Горном.

15-летняя дочь Веры Брежневой удивила откровенным снимком 15-летняя дочь Веры Брежневой удивила откровенным снимком

Соня Киперман поделилась новыми фотографиями.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх