Соня Плакидюк блеснула грудью в распахнутом жакете

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Модный фотограф поделилась в Инстаграме свежими фотографиями со съемок. Плакидюк предстала перед публикой в экстравагантном образе, который ей очень идет.Первое фото Соня подписала так: "У руцях чарiвницi Iрic готуюсь до команди режисера)", а под вторым снимком оставила следующее сообщение: "А хто Ваш улюблений дизайнер? І в якому образі Вам ще хотілося б мене побачити?".В комментариях подписчики Сони отметили, что она безумно красива в любой одежде, которую бы не надела. Да и, к тому же, она явно похудела, а потому глубокое декольте смотрится на ней просто изумительно.