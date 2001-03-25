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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая похвасталась отдыхом в Германии

Катя Осадчая похвасталась отдыхом в ГерманииТеле-звезда показала, как отдыхает в Гамбурге.

Катя Осадчая выложила в Инстаграм отпускное фото из Германии, на котором она запечатлена в красной дутой куртке, забавной шапке и без макияжа. Ее сложно узнать на этой фотке, о чем написали в комментариях поклонники.

Подписала телеведущая новое фото так: "Гамбург без фільтрів". В ответ Катя получила массу сообщений с рекомендациями о том, какие места в этом городе можно посетить, а также о правильном выборе одежды для путешествия по северной Германии.

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Более 23 тысяч инстаграм-пользователей оценили новое фото Кати Осадчей при помощи лайков.

Катя Осадчая похвасталась отдыхом в Германии
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 Теги: Катя Осадчая, отдых

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Сегодня, 11:25 » Автор: Валерия Янобекова
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