Катя Осадчая похвасталась отдыхом в Германии

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Катя Осадчая выложила в Инстаграм отпускное фото из Германии, на котором она запечатлена в красной дутой куртке, забавной шапке и без макияжа. Ее сложно узнать на этой фотке, о чем написали в комментариях поклонники.Подписала телеведущая новое фото так: "Гамбург без фільтрів". В ответ Катя получила массу сообщений с рекомендациями о том, какие места в этом городе можно посетить, а также о правильном выборе одежды для путешествия по северной Германии.Более 23 тысяч инстаграм-пользователей оценили новое фото Кати Осадчей при помощи лайков.