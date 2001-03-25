Мэрайя Кэри умилила семейным фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Мэрайя Кэри забрала своих детишек со школы, а на память в классе они сделали совместное селфи, которое потом певица выставила в соцсеть.В подписи к милому семейному кадру Мэрайя отметила, что затащить ее в школу могут только дети, а так она бы не вернулась туда никогда.Сын и дочь Кэри кудрявые, как и она сама, а потому комплименты льются рекой в их адрес.Больше 95 тысяч фолловеров Мэрайи не смогли пройти мимо милого фото с детьми и поставили лайки, но это и не удивительно, ведь у певицы больше 6,6 млн подписчиков, так что к вечеру лайков будет еще больше.