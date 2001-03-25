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Раздел: Культура  
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Мэрайя Кэри умилила семейным фото

Мэрайя Кэри умилила семейным фотоГолливудская знаменитость сфотографировалась со своими детьми и выложила фото в Инстаграм.

Мэрайя Кэри забрала своих детишек со школы, а на память в классе они сделали совместное селфи, которое потом певица выставила в соцсеть.

В подписи к милому семейному кадру Мэрайя отметила, что затащить ее в школу могут только дети, а так она бы не вернулась туда никогда.

Сын и дочь Кэри кудрявые, как и она сама, а потому комплименты льются рекой в их адрес.

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Больше 95 тысяч фолловеров Мэрайи не смогли пройти мимо милого фото с детьми и поставили лайки, но это и не удивительно, ведь у певицы больше 6,6 млн подписчиков, так что к вечеру лайков будет еще больше.

Мэрайя Кэри умилила семейным фото
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 Теги: Мэрайя Кэри, дети

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Сегодня, 14:49 » Автор: Валерия Янобекова
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