Раздел: Культура
Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией с Монатиком
Матвиенко перевоплотилась в жизнерадостную британку.
70-летняя народная артистка Украины Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией в стиле панк. Ее партнером по съемке был популярный певец Монатик.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Звезды снялись для издания JS и показали модные и нетипичные образы. В частности, Матвиенко перевоплотилась в жизнерадостную британку в стиле панк: ирокез, розовые волосы, боевой макияж дополняли бунтарский лук.
Автором фотосессии стала Катя Николайчук, а за стиль отвечала Ира Лан.
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Добавим, что 1 апреля во Дворце "Украина" в рамках концертного шоу "Вечер премьер" Монатик и Нина Матвиенко впервые представят совместную песню "Этот день".
70-летняя народная артистка Украины Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией в стиле панк. Ее партнером по съемке был популярный певец Монатик.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Звезды снялись для издания JS и показали модные и нетипичные образы. В частности, Матвиенко перевоплотилась в жизнерадостную британку в стиле панк: ирокез, розовые волосы, боевой макияж дополняли бунтарский лук.
Автором фотосессии стала Катя Николайчук, а за стиль отвечала Ира Лан.
Читайте также: 50-летняя Николь Кидман ошеломила смелой фотосессией
Добавим, что 1 апреля во Дворце "Украина" в рамках концертного шоу "Вечер премьер" Монатик и Нина Матвиенко впервые представят совместную песню "Этот день".
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