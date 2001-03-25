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Раздел: Культура  
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Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией с Монатиком

Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией с МонатикомМатвиенко перевоплотилась в жизнерадостную британку.

70-летняя народная артистка Украины Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией в стиле панк. Ее партнером по съемке был популярный певец Монатик.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Звезды снялись для издания JS и показали модные и нетипичные образы. В частности, Матвиенко перевоплотилась в жизнерадостную британку в стиле панк: ирокез, розовые волосы, боевой макияж дополняли бунтарский лук.

Автором фотосессии стала Катя Николайчук, а за стиль отвечала Ира Лан.

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Добавим, что 1 апреля во Дворце "Украина" в рамках концертного шоу "Вечер премьер" Монатик и Нина Матвиенко впервые представят совместную песню "Этот день".​

Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией с Монатиком
Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией с Монатиком
Нина Матвиенко поразила смелой фотосессией с Монатиком
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 Теги: Нина Матвиенко, Монатик, фотосессия

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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