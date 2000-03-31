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Раздел: Культура  
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Супермодель рассказала, как нужно воспитывать детей

Супермодель рассказала, как нужно воспитывать детейЖенщина воспитывает детей в духе феминизма.

Всего 9 месяцев назад 30-летняя супермодель стала мамой — у Рози Хантингтон-Уайтли и 50-летнего Джейсона Стэтхэма родился сын Джек. В одном из последних интервью она поделилась своим взглядом на воспитание детей. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

«Я считаю, что девочек и мальчиков надо воспитывать одинаково. На меня произвела огромное впечатление книга Чимаманды Нгози „Мы все должны быть феминистами“. Смысл в том, что девочек и мальчиков надо воспитывать с одинаковыми ценностями, прививать одинаковые навыки коммуникации и учить уважать других людей. Так воспитаны все люди, которых я люблю».

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Также она откровенно рассказала о своих взглядах на карьеру и феминизм, дав советы начинающим моделям.
«Не стоит идти на компромиссы, когда дело касается твоей карьеры. К сожалению, в нашем обществе сильных женщин, которые высказывают свое мнение, считают сложными. Но это неправильно. Мы можем быть и сильными, и женственными. Многие мужчины этого не понимают и не хотят принимать».

Супермодель не оставила без внимания и современную привязанность общества к социальным сетям, отметив, что без них люди были свободнее.

«Я рада, что мои подростковые годы прошли без социальных сетей. Я была тогда свободной. Сейчас смешно смотреть на то, как 10-летние девочки позируют на своих селфи. Это желание нравиться всем подряд не совсем нормально».

Очевидно, что Рози примкнула к голливудским звездам, которые пропагандируют не классические методы воспитания, а базирующиеся на принципах либерализма. К примеру, Шарлиз Терон и Анджелина Джоли также считают, что воспитание не должно разделяться по гендерным признакам.
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 Теги: супермодель, воспитание, дети

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Вчера, 23:53 » Автор: Едгар Букмирза
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