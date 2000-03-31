Раздел: Культура
MELOVIN назвал самую красивую женщину в мире
Молодой певец поделился своими наблюдениями.
Сейчас Melovin всецело поглощен подготовкой к конкурсу "Евровидение-2018", который пройдет в Лисабоне с 8 по 12 мая. В частности, певец занят съемкой клипа на песню "Under The Ladder", главную роль в котором сыграет "І Мисс Украина Вселенная-2016", топ-модель мира Юлия Гершун, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Этот факт очень заинтересовал поклонников исполнителя, так как ранее с его именем еще ни разу не звучало имя девушки, тем более, знаменитой. Многие тут же подумали, что выбор певца во многом личный, однако, в эксклюзивном интервью Viva.ua Melovin заявил, что Юлия просто идеально подошла на роль в клипе. Она не просто великолепно смотрится в кадре, но также обладает актерским талантом и пониманием идеи клипа, что дало возможность ей передать все нужные эмоции на экране.
В разговоре об одной из самых красивых женщин Украины, у представителя Украины на "Евровидении-2018" поинтересовались, как выглядит самая красивая женщина по версии Melovin.
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"Может быть, я вас удивлю, но самая красивая женщина для меня – это моя мама. А если говорить в целом, то я глубоко убежден, что красота – это не только то, что можно увидеть, но также то, что чувствуешь. Говорить о красоте, подразумевая только внешние данные, для меня неправильно. Я считаю, что красота – понятие целостное, и она исходит, прежде всего, изнутри".
Сейчас Melovin всецело поглощен подготовкой к конкурсу "Евровидение-2018", который пройдет в Лисабоне с 8 по 12 мая. В частности, певец занят съемкой клипа на песню "Under The Ladder", главную роль в котором сыграет "І Мисс Украина Вселенная-2016", топ-модель мира Юлия Гершун, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Этот факт очень заинтересовал поклонников исполнителя, так как ранее с его именем еще ни разу не звучало имя девушки, тем более, знаменитой. Многие тут же подумали, что выбор певца во многом личный, однако, в эксклюзивном интервью Viva.ua Melovin заявил, что Юлия просто идеально подошла на роль в клипе. Она не просто великолепно смотрится в кадре, но также обладает актерским талантом и пониманием идеи клипа, что дало возможность ей передать все нужные эмоции на экране.
В разговоре об одной из самых красивых женщин Украины, у представителя Украины на "Евровидении-2018" поинтересовались, как выглядит самая красивая женщина по версии Melovin.
Читайте также: MELOVIN поделился подробностями о своем номере на будущем "Евровидении"
"Может быть, я вас удивлю, но самая красивая женщина для меня – это моя мама. А если говорить в целом, то я глубоко убежден, что красота – это не только то, что можно увидеть, но также то, что чувствуешь. Говорить о красоте, подразумевая только внешние данные, для меня неправильно. Я считаю, что красота – понятие целостное, и она исходит, прежде всего, изнутри".
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