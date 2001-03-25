Раздел: Культура
В Украине появилась новая народная артистка
Высокое звание получила балерина Екатерина Кухар.
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар принимает поздравления от коллег. Указом президента ей присвоили звание народной артистки Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Благодаря Екатерине Кухар у балетного искусства в Украине стало больше поклонников. Звание «народный артист» вручают за выдающееся мастерство, особые заслуги в развитии отечественного культурного наследия.
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«Это было приятной неожиданностью для меня. Я надеюсь, что могу своим творчеством и делом оставить добрый след на земле. Для меня как артиста самая большая награда – когда люди приходят на спектакль. Значит, им интересно. Мне сегодня часто пишут в социальных сетях, что я для них стала мотиватором пойти впервые на балет, что они счастливы были открыть для себя это искусство. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Детки будут интересоваться искусством, кто-то станет преданным зрителем театра, кто-то станет известным артистом. Я понимаю, то, что я делаю – это капля в море. И тем не менее, я рада, что причастна к развитию искусства в Украине», – призналась Екатерина Кухар.
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар принимает поздравления от коллег. Указом президента ей присвоили звание народной артистки Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Благодаря Екатерине Кухар у балетного искусства в Украине стало больше поклонников. Звание «народный артист» вручают за выдающееся мастерство, особые заслуги в развитии отечественного культурного наследия.
Читайте также: Алена Шоптенко показала свой необычный диплом
«Это было приятной неожиданностью для меня. Я надеюсь, что могу своим творчеством и делом оставить добрый след на земле. Для меня как артиста самая большая награда – когда люди приходят на спектакль. Значит, им интересно. Мне сегодня часто пишут в социальных сетях, что я для них стала мотиватором пойти впервые на балет, что они счастливы были открыть для себя это искусство. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится. Детки будут интересоваться искусством, кто-то станет преданным зрителем театра, кто-то станет известным артистом. Я понимаю, то, что я делаю – это капля в море. И тем не менее, я рада, что причастна к развитию искусства в Украине», – призналась Екатерина Кухар.
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