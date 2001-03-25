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Раздел: Культура  
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Пэрис Хилтон прилетела в Украину с женихом

Пэрис Хилтон прилетела в Украину с женихом Бойфренд светской львицы имеет украинское происхождение.

Американская фотомодель, певица и актриса Пэрис Хилтон, которая недавно обручилась с актером Крисом Зилкой, в четверг, 29 марта, вылетела с женихом в Украину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Таблоид опубликовал фото звезды, сделанные в аэропорту. Пэрис надела летнее платье и шпильки — красивый, хотя и не очень удобный наряд для перелета.

Наверное, звезде пришлось переодеваться, в Украине погода не очень теплая для такого наряда. Кстати, издание Мarie Сlaire пишет, что Зилка и Хилтон уже прилетели во Львов. Львовские СМИ об этом молчат. Во Львове ждут звездных гостей 31 марта.

Говорили, что Хилтон прилетит на открытие реконструированного "Гранд Отеля" во Львове и получит за это 500 тысяч долларов. Владелец отеля говорит, что это слухи.

Пэрис Хилтон является внучкой владельца одной из крупнейших гостиничных сетей мира Hilton Hotels & Resorts Баррона Хилтона.

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Крис Зилка родился в городе Уоррен в штате Огайо, но его предки — украинцы. Настоящая фамилия актера - Сеттлмайр, а Зилка — это девичья фамилия матери, которую он взял в качестве творческого псевдонима.
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 Теги: Пэрис Хилтон, Украина

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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