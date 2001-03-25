Раздел: Культура
Пэрис Хилтон прилетела в Украину с женихом
Бойфренд светской львицы имеет украинское происхождение.
Американская фотомодель, певица и актриса Пэрис Хилтон, которая недавно обручилась с актером Крисом Зилкой, в четверг, 29 марта, вылетела с женихом в Украину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Таблоид опубликовал фото звезды, сделанные в аэропорту. Пэрис надела летнее платье и шпильки — красивый, хотя и не очень удобный наряд для перелета.
Наверное, звезде пришлось переодеваться, в Украине погода не очень теплая для такого наряда. Кстати, издание Мarie Сlaire пишет, что Зилка и Хилтон уже прилетели во Львов. Львовские СМИ об этом молчат. Во Львове ждут звездных гостей 31 марта.
Говорили, что Хилтон прилетит на открытие реконструированного "Гранд Отеля" во Львове и получит за это 500 тысяч долларов. Владелец отеля говорит, что это слухи.
Пэрис Хилтон является внучкой владельца одной из крупнейших гостиничных сетей мира Hilton Hotels & Resorts Баррона Хилтона.
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Крис Зилка родился в городе Уоррен в штате Огайо, но его предки — украинцы. Настоящая фамилия актера - Сеттлмайр, а Зилка — это девичья фамилия матери, которую он взял в качестве творческого псевдонима.
Американская фотомодель, певица и актриса Пэрис Хилтон, которая недавно обручилась с актером Крисом Зилкой, в четверг, 29 марта, вылетела с женихом в Украину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Таблоид опубликовал фото звезды, сделанные в аэропорту. Пэрис надела летнее платье и шпильки — красивый, хотя и не очень удобный наряд для перелета.
Наверное, звезде пришлось переодеваться, в Украине погода не очень теплая для такого наряда. Кстати, издание Мarie Сlaire пишет, что Зилка и Хилтон уже прилетели во Львов. Львовские СМИ об этом молчат. Во Львове ждут звездных гостей 31 марта.
Говорили, что Хилтон прилетит на открытие реконструированного "Гранд Отеля" во Львове и получит за это 500 тысяч долларов. Владелец отеля говорит, что это слухи.
Пэрис Хилтон является внучкой владельца одной из крупнейших гостиничных сетей мира Hilton Hotels & Resorts Баррона Хилтона.
Читайте также: MELOVIN назвал самую красивую женщину в мире
Крис Зилка родился в городе Уоррен в штате Огайо, но его предки — украинцы. Настоящая фамилия актера - Сеттлмайр, а Зилка — это девичья фамилия матери, которую он взял в качестве творческого псевдонима.
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