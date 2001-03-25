Раздел: Культура
Бывшая участница "ВИА Гры" поделилась откровенным фото
Татьяна Котова опубликовала снимок в красном кружевном белье.
Пикантный снимок появился в микроблоге исполнительницы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.
Татьяна Котова рассуждала о любви и страсти. А этот пост сопроводила своим пикантным снимком.
На фото певица запечатлена в комплекте красного кружевного белья. Подписчики осыпали белокурую красавицу многочисленными комплиментами.
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Отметим, что даже после ухода из группы «Виа Гра» Таня продолжила пополнять свой микроблог соблазнительными фотографиями.
Пикантный снимок появился в микроблоге исполнительницы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.
Татьяна Котова рассуждала о любви и страсти. А этот пост сопроводила своим пикантным снимком.
На фото певица запечатлена в комплекте красного кружевного белья. Подписчики осыпали белокурую красавицу многочисленными комплиментами.
Читайте также: MELOVIN назвал самую красивую женщину в мире
Отметим, что даже после ухода из группы «Виа Гра» Таня продолжила пополнять свой микроблог соблазнительными фотографиями.
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