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Раздел: Культура  
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Бывшая участница "ВИА Гры" поделилась откровенным фото

Бывшая участница "ВИА Гры" поделилась откровенным фото Татьяна Котова опубликовала снимок в красном кружевном белье.

Пикантный снимок появился в микроблоге исполнительницы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Storinka.

Татьяна Котова рассуждала о любви и страсти. А этот пост сопроводила своим пикантным снимком.

На фото певица запечатлена в комплекте красного кружевного белья. Подписчики осыпали белокурую красавицу многочисленными комплиментами.

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Отметим, что даже после ухода из группы «Виа Гра» Таня продолжила пополнять свой микроблог соблазнительными фотографиями.

Бывшая участница "ВИА Гры" поделилась откровенным фото
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 Теги: ВИА Гра, фото, Татьяна Котова

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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