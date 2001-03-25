Раздел: Культура
TAYANNA выставила напоказ стройные ножки
Певица показала свежее фото.
В Инстаграме Татьяна Решетняк, более известная, как певица TAYANNA, показала фото из фотосессии для журнала "Единственная", передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
На этом снимке артистка продемонстрировала стройные ноги и татуировки на них. Подписчики Тани не могут оторвать глаз от ее нового фото, поэтому количество лайков умножается с каждой минутой и сейчас составляет уже более пяти тысяч.
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Поклонники не пожалели приятных слов для Татьяны и написали в комментариях много подобных комплиментов: "У меня нет слов!!! Ты шикарна!!!", "Наша прекрасная Таяна, спасибо за твою красоту и талант!", "Безумно красиво!", "Вау! и пальто нереальное!".
В Инстаграме Татьяна Решетняк, более известная, как певица TAYANNA, показала фото из фотосессии для журнала "Единственная", передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
На этом снимке артистка продемонстрировала стройные ноги и татуировки на них. Подписчики Тани не могут оторвать глаз от ее нового фото, поэтому количество лайков умножается с каждой минутой и сейчас составляет уже более пяти тысяч.
Читайте также: Екатерина Варнава выставила напоказ стройные ножки
Поклонники не пожалели приятных слов для Татьяны и написали в комментариях много подобных комплиментов: "У меня нет слов!!! Ты шикарна!!!", "Наша прекрасная Таяна, спасибо за твою красоту и талант!", "Безумно красиво!", "Вау! и пальто нереальное!".
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