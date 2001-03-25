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Раздел: Культура  
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TAYANNA выставила напоказ стройные ножки

TAYANNA выставила напоказ стройные ножкиПевица показала свежее фото.

В Инстаграме Татьяна Решетняк, более известная, как певица TAYANNA, показала фото из фотосессии для журнала "Единственная", передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

На этом снимке артистка продемонстрировала стройные ноги и татуировки на них. Подписчики Тани не могут оторвать глаз от ее нового фото, поэтому количество лайков умножается с каждой минутой и сейчас составляет уже более пяти тысяч.

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Поклонники не пожалели приятных слов для Татьяны и написали в комментариях много подобных комплиментов: "У меня нет слов!!! Ты шикарна!!!", "Наша прекрасная Таяна, спасибо за твою красоту и талант!", "Безумно красиво!", "Вау! и пальто нереальное!".

TAYANNA выставила напоказ стройные ножки
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 Теги: TAYANNA, ноги

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Сегодня, 10:52 » Автор: Анна Мартынова
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