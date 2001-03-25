Раздел: Культура
48-летняя невестка Софии Ротару восхитила Сеть своей внешностью
Женщина выглядит очень молодо.
16-летняя внучка Софии Ротару трогательно поздравила свою маму, 48-летнюю Светлану Евдокименко, с днем рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Подписчики Instagram юной модели пришли в восторг от ее совместного снимка с мамой, которая выглядит, пожалуй, не как ее родительница, а как близкая подружка.
«С днем рождения! Спасибо тебе за твою силу, доброту и любовь», — подписала Соня кадр.
Подписчики Софии присоединились к ее поздравлениям и тоже заметили, что Светлана выглядит намного моложе своего возраста.
Сама Соня, которая, надо признать, выросла удивительной красавицей, продолжает делать успехи в модельном бизнесе. Надежды на девушку возлагают огромные — и она их с успехом оправдывает. В семь лет внучка Ротару впервые вышла на подиум — девочка участвовала в показе Bonpoint в Киеве. Это определило ее карьеру — по крайней мере, на ближайшее будущее.
Тем более что все данные у нее для этого есть: многие сравнивают ее с молодой Синди Кроуфорд. А еще ее своеобразно «благословил» Карл Лагерфельд: когда он увидел ее фотографию, был ею так очарован, что передал ей свою книгу The Little Black Jacket с автографом и пожеланиями успехов.
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Любимым фотографом Евдокименко является ее старший брат Анатолий — ему Соня позирует с особым удовольствием.
Сейчас он учится в Central Saint Martins в Лондоне на графического дизайнера и музыкального продюсера, а раньше занимался фотографией.
16-летняя внучка Софии Ротару трогательно поздравила свою маму, 48-летнюю Светлану Евдокименко, с днем рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Подписчики Instagram юной модели пришли в восторг от ее совместного снимка с мамой, которая выглядит, пожалуй, не как ее родительница, а как близкая подружка.
«С днем рождения! Спасибо тебе за твою силу, доброту и любовь», — подписала Соня кадр.
Подписчики Софии присоединились к ее поздравлениям и тоже заметили, что Светлана выглядит намного моложе своего возраста.
Сама Соня, которая, надо признать, выросла удивительной красавицей, продолжает делать успехи в модельном бизнесе. Надежды на девушку возлагают огромные — и она их с успехом оправдывает. В семь лет внучка Ротару впервые вышла на подиум — девочка участвовала в показе Bonpoint в Киеве. Это определило ее карьеру — по крайней мере, на ближайшее будущее.
Тем более что все данные у нее для этого есть: многие сравнивают ее с молодой Синди Кроуфорд. А еще ее своеобразно «благословил» Карл Лагерфельд: когда он увидел ее фотографию, был ею так очарован, что передал ей свою книгу The Little Black Jacket с автографом и пожеланиями успехов.
Читайте также: 15-летняя внучка Софии Ротару восхитила своей красотой
Любимым фотографом Евдокименко является ее старший брат Анатолий — ему Соня позирует с особым удовольствием.
Сейчас он учится в Central Saint Martins в Лондоне на графического дизайнера и музыкального продюсера, а раньше занимался фотографией.
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