» » 48-летняя невестка Софии Ротару восхитила Сеть своей внешностью
Раздел: Культура  
0

48-летняя невестка Софии Ротару восхитила Сеть своей внешностью

48-летняя невестка Софии Ротару восхитила Сеть своей внешностью Женщина выглядит очень молодо.

16-летняя внучка Софии Ротару трогательно поздравила свою маму, 48-летнюю Светлану Евдокименко, с днем рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.

Подписчики Instagram юной модели пришли в восторг от ее совместного снимка с мамой, которая выглядит, пожалуй, не как ее родительница, а как близкая подружка.

«С днем рождения! Спасибо тебе за твою силу, доброту и любовь», — подписала Соня кадр.

Подписчики Софии присоединились к ее поздравлениям и тоже заметили, что Светлана выглядит намного моложе своего возраста.

48-летняя невестка Софии Ротару восхитила Сеть своей внешностью


Сама Соня, которая, надо признать, выросла удивительной красавицей, продолжает делать успехи в модельном бизнесе. Надежды на девушку возлагают огромные — и она их с успехом оправдывает. В семь лет внучка Ротару впервые вышла на подиум — девочка участвовала в показе Bonpoint в Киеве. Это определило ее карьеру — по крайней мере, на ближайшее будущее.

Тем более что все данные у нее для этого есть: многие сравнивают ее с молодой Синди Кроуфорд. А еще ее своеобразно «благословил» Карл Лагерфельд: когда он увидел ее фотографию, был ею так очарован, что передал ей свою книгу The Little Black Jacket с автографом и пожеланиями успехов.

Читайте также: 15-летняя внучка Софии Ротару восхитила своей красотой

Любимым фотографом Евдокименко является ее старший брат Анатолий — ему Соня позирует с особым удовольствием.

Сейчас он учится в Central Saint Martins в Лондоне на графического дизайнера и музыкального продюсера, а раньше занимался фотографией.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: София Ротару, невестка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:37 » Автор: Анна Мартынова
     718
     0

Похожие новости по теме

16-летняя внучка Софии Ротару поразила своей красотой 16-летняя внучка Софии Ротару поразила своей красотой

Соня Евдокименко снялась для российского глянца.

15-летняя внучка Софии Ротару поразила роскошной фигурой в вышиванке 15-летняя внучка Софии Ротару поразила роскошной фигурой в вышиванке

Соня Евдокименко выглядит просто потрясающе.

15-летняя внучка Софии Ротару восхитила своей красотой 15-летняя внучка Софии Ротару восхитила своей красотой

Красавица-внучка Софии Ротару снялась в стильной фотосессии в Лондоне.

14-летнюю внучку Софии Ротару сравнили с известной супермоделью 14-летнюю внучку Софии Ротару сравнили с известной супермоделью

Соня Евдокименко поразила своей красотой.

Внучка Софии Ротару снялась в рекламе Внучка Софии Ротару снялась в рекламе

Внучка известной певицы Софии Ротару в своем юном возрасте уже занялась модельной карьерой.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх