Ефросинина и Каменских показали, как они «худеют»

Подруги решили забросить диету.



Машу Ефросинину и Настю Каменских связывает многолетняя дружба. Кроме того обе звезды неравнодушны к спорту. Можно было бы предположить, что знаменитости будут вместе тренироваться, но это не так, передает



Вместо тренировки Маша и Настя утроили чаепитие со сладостями.



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"Худеем с Настей Каменских", —



подписала фото в своем микроблоге Ефросинина, добавив к нему несколько хештегов: #нажёсткойдиете, #лучшаяподруга, #толстаяподруга.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Машу Ефросинину и Настю Каменских связывает многолетняя дружба. Кроме того обе звезды неравнодушны к спорту. Можно было бы предположить, что знаменитости будут вместе тренироваться, но это не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua Вместо тренировки Маша и Настя утроили чаепитие со сладостями."Худеем с Настей Каменских", —подписала фото в своем микроблоге Ефросинина, добавив к нему несколько хештегов: #нажёсткойдиете, #лучшаяподруга, #толстаяподруга.



