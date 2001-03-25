Раздел: Культура
Ефросинина и Каменских показали, как они «худеют»
Подруги решили забросить диету.
Машу Ефросинину и Настю Каменских связывает многолетняя дружба. Кроме того обе звезды неравнодушны к спорту. Можно было бы предположить, что знаменитости будут вместе тренироваться, но это не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Вместо тренировки Маша и Настя утроили чаепитие со сладостями.
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"Худеем с Настей Каменских", —
подписала фото в своем микроблоге Ефросинина, добавив к нему несколько хештегов: #нажёсткойдиете, #лучшаяподруга, #толстаяподруга.
Машу Ефросинину и Настю Каменских связывает многолетняя дружба. Кроме того обе звезды неравнодушны к спорту. Можно было бы предположить, что знаменитости будут вместе тренироваться, но это не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Вместо тренировки Маша и Настя утроили чаепитие со сладостями.
Читайте также: Очаровательная Маша Ефросинина порадовала новым снимком
"Худеем с Настей Каменских", —
подписала фото в своем микроблоге Ефросинина, добавив к нему несколько хештегов: #нажёсткойдиете, #лучшаяподруга, #толстаяподруга.
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