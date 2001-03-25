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Раздел: Культура  
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Ефросинина и Каменских показали, как они «худеют»

Ефросинина и Каменских показали, как они «худеют»Подруги решили забросить диету.

Машу Ефросинину и Настю Каменских связывает многолетняя дружба. Кроме того обе звезды неравнодушны к спорту. Можно было бы предположить, что знаменитости будут вместе тренироваться, но это не так, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Вместо тренировки Маша и Настя утроили чаепитие со сладостями.

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"Худеем с Настей Каменских", —

подписала фото в своем микроблоге Ефросинина, добавив к нему несколько хештегов: #нажёсткойдиете, #лучшаяподруга, #толстаяподруга.

Ефросинина и Каменских показали, как они «худеют»
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 Теги: Маша Ефросинина, Настя Каменских

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Сегодня, 15:29 » Автор: Анна Мартынова
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