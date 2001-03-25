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Раздел: Культура  
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Кэндис Свэйнпоул побаловала пикантной фотосессией

Кэндис Свэйнпоул побаловала пикантной фотосессиейМодель искупалась без одежды.

Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул уже несколько сезонов рекламирует косметику от Biotherm, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

В Сети появился новый рекламный снимок из кампании 2018 года. На фото 29-летняя Свэйнпоул запечатлена обнаженной в воде, вокруг нее плавают красивые цветы, а сама модель сосредоточена на камере.

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В фотосессиях для Biotherm Кэндис Свэйнпоул всегда предельно откровенна и естественна. Но снимали эти кадры, как мы понимаем, давно, так как сейчас девушка в положении и ждет рождения второго малыша

Кэндис Свэйнпоул побаловала пикантной фотосессией
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 Теги: Кэндис Свэйнпоул, фотосессия

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Сегодня, 17:01 » Автор: Анна Мартынова
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