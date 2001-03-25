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Раздел: Культура  
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В России зверски убили известного актера

В России зверски убили известного актераХулиганам не понравился внешний вид человека.

42-летнего российского актера Евгения Сапаева неизвестные до смерти избили в Москве. Как известно, мужчина в 2014 году решил сменить пол.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом сообщает "Стархит" со ссылкой на слова подруги актера Юлии Бусиревой. По информации издания, неизвестные убили мужчину из-за того, что им не понравился его внешний вид.

"Часто заглядывал ко мне в гости. Любил долго разговаривать. Неожиданно стал заходить реже, а потом и вовсе исчез. Недавно с ужасом узнала, что его больше нет. Каким-то хулиганам в Москве не понравился Женин внешний вид – его избили до смерти", – сказала подруга Юлия Бусирева.

Как известно, у Сапаева не было денег на операцию по изменению пола. Поэтому он самостоятельно сделал три попытки избавиться полового органа. И в результате таких действий в 2014 году у него началось сильное кровотечение. Жизнь ему тогда спасли медики.

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После лечения он перестал сниматься в кино, переехал в родное село Великово Владимирской области. Местные долго не могли привыкнуть к его женским нарядам и макияжу, но постепенно все привыкли к "Насте".

Евгений Сапаев стал известным благодаря фильму Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2" и "Солнечный удар".

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 Теги: актер, убийство, Москва

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Сегодня, 18:19 » Автор: Едгар Букмирза
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