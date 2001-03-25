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Раздел: Культура  
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Стало известно о самочувствии Арнольда Шварцнеггера после операции

Стало известно о самочувствии Арнольда Шварцнеггера после операцииМедики оценивают состояние Арнольда Шварценеггера как стабильное.

Известный 70-летний актер Арнольд Шварценеггер пришел в себя после срочной операции на открытом сердце.

Об этом сообщил его представитель Даниел Кетчелл на своей странице в микроблоге Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

По словам Кетчелла, первые слова Арнольда Шварценеггера после того, как он очнулся после наркоза, стали слова из культового фильма "Терминатор", где актер сыграл главную роль. "Шварценеггер пришел в себя, и его первыми словами действительно стали I'm back, поэтому он в хорошем настроении", - написал Кетчелл.

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Давний приятель Шварценеггера, актер Сильвестр Сталлоне сказал журналистам, что его друг – сильный человек. "Арнольд - сильный человек, и будет больше и сильнее, чем раньше", - отметил Сталлоне.
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 Теги: Шварценеггер, операция

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Сегодня, 20:15 » Автор: Едгар Букмирза
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