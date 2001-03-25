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Раздел: Культура  
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Иванка Трамп поразила стильным образом

Иванка Трамп поразила стильным образомМодный лук дочь президента дополнила туфлями на каблуках.

Дочь действующего президента США Иванка Трамп не перестает удивлять поклонников отличным вкусом и невероятными луками. Так, политик появилась на публике вместе с отцом и сестрой Тиффани.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Известно, что члены президентской семьи посетили штат Огайо, где Дональд Трамп представил план обновления инфраструктуры. Вместе с собой глава Белого дома взял двух дочерей – Иванку и Тиффани.

Президент Трамп поделился своим видением по модернизации инфраструктуры нашей нации и подготовке программы Workforce к работе. Вместе мы будем продолжать перестраивать более сильную и процветающую Америку!– прокомментировала поездку Иванка Трамп.

Жена Джареда Кушнера, как всегда, поразила элегантным образом. Иванка Трамп выбрала стильную одежду в бежевых тонах. Политик надела приталенные брюки, водолазку и плащ.

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В то же время Тиффани Трамп не отставала в стиля своей известной сестры. Она также выбрала приталенные черные брюки, темно-синее пальто и туфли на каблуках. Дочь Дональда Трампа взяла черную сумку с металлической фурнитурой, которая подходила к наряду.

Иванка Трамп поразила стильным образом


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 Теги: Иванка Трамп, образ, стиль

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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