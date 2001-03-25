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Раздел: Культура  
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Украинская телеведущая взяла интервью у Пэрис Хилтон

Украинская телеведущая взяла интервью у Пэрис ХилтонПэрис показала, как украинцы встретили ее в аэропорту.

Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая выложила в Instagram фото, на котором она общается с Пэрис Хилтон.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Известная ведущая в своем Instagram анонсировала разговор с американской звездой, подписав фото тегом "скоро в светской жизни".

На фото можно увидеть, что Пэрис Хилтон очень тщательно подготовилась к открытию восстановленного отеля. Звезда надела изысканное черное платье. Стоит добавить, что не менее изысканно выглядит ее жених Крис Зилка.

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Стоит добавить, сегодня утром по прибытии во Львов Пэрис Хилтон в своем Instagram выложила фото роскошных апартаментов в отеле Grand Hotel, на открытие которого звезда приехала. Также Пэрис показала, как украинцы встретили ее в аэропорту, где ее ждало немало поклонников, с которыми звезда общалась, фотографировалась и раздавала автографы.
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 Теги: Пэрис Хилтон, интервью

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Сегодня, 23:13 » Автор: Едгар Букмирза
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