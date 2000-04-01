Раздел: Культура
Пэрис Хилтон открыла первый отель во Львове
Звезда лично присутствовала на церемонии открытия.
Известная светская львица и певица Пэрис Хилтон посетила открытие львовского «Гранд отеля», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Pershyj.com.
Кроме Пэрис Хилтон на открытии отеля побывали и отечественные звезды и политики.
Сереж них певцы Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий.
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Также депутаты Богдан Дубневич, Дмитрий Добродомов, представители власти Львовщины и другие.
Известная светская львица и певица Пэрис Хилтон посетила открытие львовского «Гранд отеля», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Pershyj.com.
Кроме Пэрис Хилтон на открытии отеля побывали и отечественные звезды и политики.
Сереж них певцы Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий.
Читайте также: Ученые рассказали, как фаст-фуд влияет на гормоны человека
Также депутаты Богдан Дубневич, Дмитрий Добродомов, представители власти Львовщины и другие.
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