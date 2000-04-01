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Раздел: Культура  
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Пэрис Хилтон открыла первый отель во Львове

Пэрис Хилтон открыла первый отель во Львове Звезда лично присутствовала на церемонии открытия.

Известная светская львица и певица Пэрис Хилтон посетила открытие львовского «Гранд отеля», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Pershyj.com.

Кроме Пэрис Хилтон на открытии отеля побывали и отечественные звезды и политики.

Сереж них певцы Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий.

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Также депутаты Богдан Дубневич, Дмитрий Добродомов, представители власти Львовщины и другие.
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 Теги: Пэрис Хилтон, Украина

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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