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Раздел: Культура  
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Обложку для нового альбома Элтона Джона нарисовал украинский художник

Обложку для нового альбома Элтона Джона нарисовал украинский художник Создатель рисунков живёт в Черкассах.

Украинский художник Василий Колотуша полностью нарисовал фронт-обложку для музыкального альбома известного поп-исполнителя Элтона Джона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УРА-Информ.

Сообщается, что новый музыкальный сборник Элтона будет называться Revamp. Наш 27-летний соотечественник из Черкасс нарисовал семь уникальных рисунков для каждого из 7 хитов.

В основу обложки художник выбрал хай-тэк поп-арт стиль, изобразив каждого из исполнителей с помощью неоновой подсветки. Талантом украинца заинтересовались сотрудники Studio Fury, они раньше уже работали с Universal Music, где периодически появлялось имя Василия.

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Затем с ним связались менеджеры компании и за хорошую плату предложили заняться разработкой и наполнением диска, мерч и фронт-дизайном. Все новые обложки вышли под трэки Сэма Смита, Эда Ширана, Майли Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence+The Machine, The Killers и других.
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 Теги: Элтон Джон, обложка, художник

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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