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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая и Мария Яремчук похвастались стильными образами

Катя Осадчая и Мария Яремчук похвастались стильными образамиСовместная фотография ведущей и певицы появилась в Инстаграме.

Известная украинская певица Мария Яремчук и телеведущая Катя Осадчая уже не впервые устраивают "стильные соревнования" платьями или шляпками: в новом выпуске "Светской жизни" звезды раз продемонстрировали элегантные и креативные образы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

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Так, Катя выбрала для выхода на публику розовое шифоновое платье и стильный берет в тон наряду, а вот Маша перевоплотилась в пикантную красотку в красном, добавив к брючному костюму широкополую шляпу.
Катя Осадчая и Мария Яремчук похвастались стильными образами
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 Теги: Катя Осадчая, Мария Яремчук

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Сегодня, 09:53 » Автор: Татьяна Шедько
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