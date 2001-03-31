Раздел: Культура
Катя Осадчая и Мария Яремчук похвастались стильными образами
Совместная фотография ведущей и певицы появилась в Инстаграме.
Известная украинская певица Мария Яремчук и телеведущая Катя Осадчая уже не впервые устраивают "стильные соревнования" платьями или шляпками: в новом выпуске "Светской жизни" звезды раз продемонстрировали элегантные и креативные образы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
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Так, Катя выбрала для выхода на публику розовое шифоновое платье и стильный берет в тон наряду, а вот Маша перевоплотилась в пикантную красотку в красном, добавив к брючному костюму широкополую шляпу.
Известная украинская певица Мария Яремчук и телеведущая Катя Осадчая уже не впервые устраивают "стильные соревнования" платьями или шляпками: в новом выпуске "Светской жизни" звезды раз продемонстрировали элегантные и креативные образы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Читайте также: Катя Осадчая показала свой европейский отдых
Так, Катя выбрала для выхода на публику розовое шифоновое платье и стильный берет в тон наряду, а вот Маша перевоплотилась в пикантную красотку в красном, добавив к брючному костюму широкополую шляпу.
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