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Раздел: Культура  
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Мария Яремчук украсила обложку известного глянца

Мария Яремчук украсила обложку известного глянцаПевица украсила обложку «Теленеделя».

Мария Яремчук стала главной героиней нового номера журнала «Теленеделя». Звезда дала интервью изданию и украсила его обложку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

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На первой странице журнала артистка запечатлена в коричневом берете и с ярким макияжем на лице. Подписчики осыпали свою любимицу комплиментами.
Мария Яремчук украсила обложку известного глянца
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 Теги: Мария Яремчук, обложка

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Сегодня, 14:23 » Автор: Татьяна Шедько
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