Раздел: Культура
Мария Яремчук украсила обложку известного глянца
Певица украсила обложку «Теленеделя».
Мария Яремчук стала главной героиней нового номера журнала «Теленеделя». Звезда дала интервью изданию и украсила его обложку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Читайте также: Катя Осадчая и Мария Яремчук похвастались стильными образами
На первой странице журнала артистка запечатлена в коричневом берете и с ярким макияжем на лице. Подписчики осыпали свою любимицу комплиментами.
Мария Яремчук стала главной героиней нового номера журнала «Теленеделя». Звезда дала интервью изданию и украсила его обложку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Читайте также: Катя Осадчая и Мария Яремчук похвастались стильными образами
На первой странице журнала артистка запечатлена в коричневом берете и с ярким макияжем на лице. Подписчики осыпали свою любимицу комплиментами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
488
0
Оставьте свой комментарий