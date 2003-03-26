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Раздел: Культура  
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Хейли Болдуин показала, как выглядела в детстве

Хейли Болдуин показала, как выглядела в детстве 21-летняя модель опубликовала снимок в Инстаграме.

Хейли Болдуин в прошлом году признали самой сексуальной женщиной планеты. И есть за что: точеная фигура, пышная грудь, светлые волосы, пухлые губы... Но такой Хейли была не всегда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.

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Несколько часов назад в своем Instagram модель разместила архивное фото, на котором ей лет 10-12. Судя по этому снимку, можно с уверенностью сказать, что Болдуин прибегала к помощи косметологов и хирургов.
Хейли Болдуин показала, как выглядела в детстве
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 Теги: Хейли Болдуин, фото

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Сегодня, 16:13 » Автор: Татьяна Шедько
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