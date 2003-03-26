Раздел: Культура
Ким Кардашьян похвалилась трогательным фото детей
Ким опубликовала фото своих детей в соцсети.
В январе Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз (ребенка им выносила и родила суррогатная мать). С тех пор многодетная мать несколько раз выкладывала в соцсети фотографии с новорожденной дочерью, но в этот раз публикация обрела особенную тональность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
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Знаменитые родители недавно вернулись из Сан-Диего, куда летали вместе со старшими детьми Сейнтом и Норт, и, по-видимому, все это время очень скучали по своей малышке Чикаго. Ким поделилась со своими подписчиками кадром, на котором ее сын нежно целует младшую сестру в лоб. Звезда реалити-шоу подписала снимок: «Он так сильно ее любит!».
В январе Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз (ребенка им выносила и родила суррогатная мать). С тех пор многодетная мать несколько раз выкладывала в соцсети фотографии с новорожденной дочерью, но в этот раз публикация обрела особенную тональность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Читайте также: Кортни Кардашьян поделилась пикантным фото
Знаменитые родители недавно вернулись из Сан-Диего, куда летали вместе со старшими детьми Сейнтом и Норт, и, по-видимому, все это время очень скучали по своей малышке Чикаго. Ким поделилась со своими подписчиками кадром, на котором ее сын нежно целует младшую сестру в лоб. Звезда реалити-шоу подписала снимок: «Он так сильно ее любит!».
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