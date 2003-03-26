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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян похвалилась трогательным фото детей

Ким Кардашьян похвалилась трогательным фото детейКим опубликовала фото своих детей в соцсети.

В январе Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз (ребенка им выносила и родила суррогатная мать). С тех пор многодетная мать несколько раз выкладывала в соцсети фотографии с новорожденной дочерью, но в этот раз публикация обрела особенную тональность, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

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Знаменитые родители недавно вернулись из Сан-Диего, куда летали вместе со старшими детьми Сейнтом и Норт, и, по-видимому, все это время очень скучали по своей малышке Чикаго. Ким поделилась со своими подписчиками кадром, на котором ее сын нежно целует младшую сестру в лоб. Звезда реалити-шоу подписала снимок: «Он так сильно ее любит!».
Ким Кардашьян похвалилась трогательным фото детей
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 Теги: Ким Кардашьян, дети

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Сегодня, 17:53 » Автор: Татьяна Шедько
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