Раздел: Культура
В Португалии начался монтаж сцены «Евровидения»
Начался монтаж сцены главного песенного конкурса Европы в Altice Arena.
В Португалии начался монтаж сцены "Евровидения. Зал в Лиссабоне сможет принять 20 тыс. зрителей.
Об этом сообщает "Євробачення Україна" в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
Организаторы конкурса сообщают, что сцена в Altice Arena на "Евровидении 2018" будет очень технологичной, а основной акцент будет сделан на декорации.
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"В этом году зал сможет вместить 20 тыс. зрителей. Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, поэтому основной акцент будет на декорациях", – говорится в сообщении.
В Португалии начался монтаж сцены "Евровидения. Зал в Лиссабоне сможет принять 20 тыс. зрителей.
Об этом сообщает "Євробачення Україна" в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
Организаторы конкурса сообщают, что сцена в Altice Arena на "Евровидении 2018" будет очень технологичной, а основной акцент будет сделан на декорации.
Читайте также: Украинцам показали, как будет выглядеть сцена Евровидения
"В этом году зал сможет вместить 20 тыс. зрителей. Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, поэтому основной акцент будет на декорациях", – говорится в сообщении.
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