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В Португалии начался монтаж сцены «Евровидения»

В Португалии начался монтаж сцены «Евровидения»

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Организаторы Евровидения отказались пересматривать победу Джамалы Петиция 300 тысяч человек с просьбой пересмотреть результаты конкурса отклонена.