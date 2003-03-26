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Раздел: Культура  
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В Португалии начался монтаж сцены «Евровидения»

В Португалии начался монтаж сцены «Евровидения»Начался монтаж сцены главного песенного конкурса Европы в Altice Arena.

В Португалии начался монтаж сцены "Евровидения. Зал в Лиссабоне сможет принять 20 тыс. зрителей.

Об этом сообщает "Євробачення Україна" в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.

Организаторы конкурса сообщают, что сцена в Altice Arena на "Евровидении 2018" будет очень технологичной, а основной акцент будет сделан на декорации.

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"В этом году зал сможет вместить 20 тыс. зрителей. Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, поэтому основной акцент будет на декорациях", – говорится в сообщении.
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 Теги: Altice Arena, сцена

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Сегодня, 19:15 » Автор: Едгар Букмирза
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