Раздел: Культура
Украинская певица и ее мама сделали одинаковые татуировки
Экс-солистка группы "Пара Нормальных" удивила поклонников.
Певица Анна Добрыднева удивила своих поклонников. Она рассказала о том, что сделала со своей мамой татуировки. Анне Добрыдневой и ее маме сделали рисунок в виде девушки с крыльями бабочки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Добрыднева даже сделала несколько штрихов на тату своей маме лично. Артистка, как выяснилось, проходит обучение у мастера тату:
"Невероятное чувство! Теперь у нас с мамой одинаковые татуировки. Мы выбрали прекрасный символ: волшебное окрыленное существо – грациозная девушка с крыльями бабочки. Фея! Но это еще не все! Я сейчас прохожу обучение у лучшего мастера тату – Дмитрия Цилика. И некоторые элементы маминой татуировки выполнила самостоятельно! Друзья, я вам искренне желаю прекрасных взаимоотношений с родителями! Окрыляйте друг друга."
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К слову, подписчики Анны отметили, насколько хороша ее мама. Они считают, что выглядит она отлично.
Певица Анна Добрыднева удивила своих поклонников. Она рассказала о том, что сделала со своей мамой татуировки. Анне Добрыдневой и ее маме сделали рисунок в виде девушки с крыльями бабочки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Добрыднева даже сделала несколько штрихов на тату своей маме лично. Артистка, как выяснилось, проходит обучение у мастера тату:
"Невероятное чувство! Теперь у нас с мамой одинаковые татуировки. Мы выбрали прекрасный символ: волшебное окрыленное существо – грациозная девушка с крыльями бабочки. Фея! Но это еще не все! Я сейчас прохожу обучение у лучшего мастера тату – Дмитрия Цилика. И некоторые элементы маминой татуировки выполнила самостоятельно! Друзья, я вам искренне желаю прекрасных взаимоотношений с родителями! Окрыляйте друг друга."
Читайте также: "Мои волосы и нос ненастоящие": Тайра Бэнкс удивила откровенным признанием
К слову, подписчики Анны отметили, насколько хороша ее мама. Они считают, что выглядит она отлично.
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