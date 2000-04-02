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Раздел: Культура  
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Супружеская пара Бекхэмов начала получать жалобы от соседей

Супружеская пара Бекхэмов начала получать жалобы от соседей Соседи Дэвида и Виктории стали жаловаться на постоянный шум.

Семейство Бекхэмов вызвало негодование соседей, что привело к множествам жалоб. Два года назад Дэвид и Виктория Бекхэм приобрели загородное поместье в Котсуолдс. Так, по сегодняшний день там ведутся ремонтные работы по переделке дома, на что очень жалуются соседи супругов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Дело в том, что летом Виктория Бекхэм оказалась не довольна результатом проделанной работы, вследствие чего ремонт пришлось переделывать. А теперь соседи пары стали жаловаться на нарушение спокойствия.

"Жители крайне недовольны затянувшейся стройкой. Они приезжают за город, чтобы расслабиться, но у них этого не получается из-за шума, который раздается на всю округу от дома Бекхэмов", - рассказал источник.

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Впрочем, супруги пока никак не реагируют на жалобы. К слову, есть вероятность, что если недовольство соседей не утихнет, то знаменитостям придется отвечать перед местными властями за причиненные неудобства.
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 Теги: Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, соседи

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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