Андрей Данилко готов снова представить Украину на Евровидении

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Также в фильме появятся многие известные звезды голливудского кино. Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, снимется в одном фильме с Джудом Лоу, Джейсоном Стэйтемом и рэпером 50 Cent. Шпионская комедия режиссера Пола Фига Spy (в русском переводе «Сьюзан Купер») выйдет на экраны в 2015 году.