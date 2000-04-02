Раздел: Культура
Андрей Данилко готов снова представить Украину на Евровидении
Артист принимал участие в конкурсе в образе Верки Сердючки.
Артист, член жюри национального отбора на Евровидение-2018 Андрей Данилко признался, что не против еще раз принять участие в конкурсе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.
«У меня такие были мысли. Думаю, ну такая скукотища, а мы тогда поехали и такого шума наделали, 10 лет нельзя было отдышаться. При наличии хорошего настроения и хорошей песни — я бы с удовольствием», — сказал он.
Он также прокомментировал решение норвежского певца Александра Рыбака снова участвовать в Евровидении.
«Чаще всего это плохо, особенно если ты выиграл, это очень опасно. Я думаю, Саша преследует одну цель — напомнить о себе», — считает Данилко.
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В 2007 году Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai принесла Украине второе место на конкурсе.
Артист, член жюри национального отбора на Евровидение-2018 Андрей Данилко признался, что не против еще раз принять участие в конкурсе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.
«У меня такие были мысли. Думаю, ну такая скукотища, а мы тогда поехали и такого шума наделали, 10 лет нельзя было отдышаться. При наличии хорошего настроения и хорошей песни — я бы с удовольствием», — сказал он.
Он также прокомментировал решение норвежского певца Александра Рыбака снова участвовать в Евровидении.
«Чаще всего это плохо, особенно если ты выиграл, это очень опасно. Я думаю, Саша преследует одну цель — напомнить о себе», — считает Данилко.
Читайте также: Украинская певица и ее мама сделали одинаковые татуировки
В 2007 году Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai принесла Украине второе место на конкурсе.
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