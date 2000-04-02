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Раздел: Культура  
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Жена Валерия Меладзе поделилась откровениями о жизни в браке

Жена Валерия Меладзе поделилась откровениями о жизни в браке Певица также призналась, почему не хочет показывать детей.

В недавнем интервью Альбина Джанабаева откровенно рассказала о своем браке с Валерием Меладзе. К слову, вокруг их брака крутилось много сплетен, осуждений и слухов, но ни Альбина, ни Валерий никогда их не комментировали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

"Скрывать и не афишировать свои отношения — это разные вещи. В нашей с Валерой истории были разные периоды, но мы прошли это. И сейчас могу говорить открыто, что счастлива. Многое произошло внутри меня, я успокоилась и приоткрыла часть своей жизни. Мне приятно получать обратную связь от подписчиков в Instagram. Я вела достаточно закрытую жизнь и до сих пор считаю, что не сняла барьер окончательно" - говорит Джанабаева.

Кроме того, артистка не видит надобности показывать детей, выкладывать их фотографии.

"У старшего сына уже свое четкое мнение на этот счет. Он не хочет, чтобы его узнавали. И надо уважать это право на частную жизнь. Буквально два года назад мы с ним вместе участвовали в фотосессии для журнала, тогда ему было азартно и интересно, но сейчас по‑другому. Говорит: "У вас, родители, это часть работы, у меня нет!", - рассказала Альбина Джанабаева.

Отметим, что Меладзе и Джанабаева начали встречаться в 2003 году. На тот момент певец был женат, но развелся только в 2011 году, прожив с первой женой, таким образом, практически 20 лет.

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Напомним, что от гражданского брака с экс-солисткой ВИАГры Альбиной Джанабаевой у Меладзе два сына: Константин и Лука. А от первого брака с Ириной Меладзе — три дочери — Инга, Арина и Софья.
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 Теги: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, брак

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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