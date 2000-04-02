Слава Каминская похвасталась новыми фото из отпуска с детьми

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На своей страничке в Инстаграме Слава Каминская поделилась новыми фотографиями, сделанными на отдыхе в Египте.На этих фотках певица запечатлена со своими детьми - Леонардом и Лаурой.В одном из своих постов Слава написала, что улетела отдыхать, взяв себе на подмогу одну няню. Подписчики сильно удивились тому, что в первый заграничный отдых детей не поехал их папа Эдгар Каминский, но на это, скорее всего, были веские причины и, возможно, он присоединится к семье чуть позже.Первое фото певица подписала так: "Не могу их вытащить из воды!", а под вторым фото оставила такое сообщение: "Кто ходит в гости по утрам, тот может провести весь день в гостях! Заехали в гости к нашим белорусам! дедушки и бабушки - это всегда помощь мамам и возможность расслабиться! на фото Леон учится позировать!", третий совместный с детьми снимок тоже не остался без подписи: "Аларм! Кто находится сейчас в этой гостинице? Ставьте +:) или смайлик :) давайте знакомиться :)".