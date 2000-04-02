Оля Цибульская поделилась редким семейным фото

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В Инстаграме самая поющая ведущая похвасталась свежим семейным селфи, на котором она запечатлена с сыном.Оля Цибульская редко делится в социальной сети подобными фотографиями, но каждый раз, когда она выставляет напоказ снимки с сыном, то закрывает его лицо, поэтому поклонники артистки до сих пор не знают, на кого мальчик больше похож.Подписала Ольга этот кадр так: "Не я б‘ю! Верба б‘є! За тиждень Великдень! Пасха! Вербна неділя! Зі святом кожного!!!".В комментариях Ольгу взаимно поздравили с православным праздником и поблагодарили за "теплое" семейное фото, оценив его в почти 25 тысяч лайков.