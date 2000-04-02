Раздел: Культура
Оля Цибульская поделилась редким семейным фото
Певица и телеведущая порадовала снимком с сыном.
В Инстаграме самая поющая ведущая похвасталась свежим семейным селфи, на котором она запечатлена с сыном.
Оля Цибульская редко делится в социальной сети подобными фотографиями, но каждый раз, когда она выставляет напоказ снимки с сыном, то закрывает его лицо, поэтому поклонники артистки до сих пор не знают, на кого мальчик больше похож.
Подписала Ольга этот кадр так: "Не я б‘ю! Верба б‘є! За тиждень Великдень! Пасха! Вербна неділя! Зі святом кожного!!!".
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В комментариях Ольгу взаимно поздравили с православным праздником и поблагодарили за "теплое" семейное фото, оценив его в почти 25 тысяч лайков.
В Инстаграме самая поющая ведущая похвасталась свежим семейным селфи, на котором она запечатлена с сыном.
Оля Цибульская редко делится в социальной сети подобными фотографиями, но каждый раз, когда она выставляет напоказ снимки с сыном, то закрывает его лицо, поэтому поклонники артистки до сих пор не знают, на кого мальчик больше похож.
Подписала Ольга этот кадр так: "Не я б‘ю! Верба б‘є! За тиждень Великдень! Пасха! Вербна неділя! Зі святом кожного!!!".
Читайте также: По роману Стивена Кинга Томминокеры снимут фильм
В комментариях Ольгу взаимно поздравили с православным праздником и поблагодарили за "теплое" семейное фото, оценив его в почти 25 тысяч лайков.
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