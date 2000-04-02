Раздел: Культура
Эрика Герцег восхитила весенним фото
Солистка "ВИА-Гры" показала, чем занималась в Вербное воскресенье.
В Инстаграме Эрика Герцег поделилась свежим фото, на котором она запечатлена с веточками вербы в белом платке, окутавшим ее светлую голову, и легком пальто.
От новой фотки Эрики буквально пахнет весной и пением птиц.
Подписала певица весеннее фото так: "С Вербным Воскресеньем! Пусть подарит верба чистый добрый свет! Любви, надежды, веры, счастья, долгих лет!".
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Почти 35 тысяч инстаграм-пользователей не смогли пройти мимо нежного кадра с Эрикой и поставили лайки.
В Инстаграме Эрика Герцег поделилась свежим фото, на котором она запечатлена с веточками вербы в белом платке, окутавшим ее светлую голову, и легком пальто.
От новой фотки Эрики буквально пахнет весной и пением птиц.
Подписала певица весеннее фото так: "С Вербным Воскресеньем! Пусть подарит верба чистый добрый свет! Любви, надежды, веры, счастья, долгих лет!".
Читайте также: Девушка в хиджабе впервые попала на обложку Vogue
Почти 35 тысяч инстаграм-пользователей не смогли пройти мимо нежного кадра с Эрикой и поставили лайки.
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