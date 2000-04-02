Эрика Герцег восхитила весенним фото

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В Инстаграме Эрика Герцег поделилась свежим фото, на котором она запечатлена с веточками вербы в белом платке, окутавшим ее светлую голову, и легком пальто.От новой фотки Эрики буквально пахнет весной и пением птиц.Подписала певица весеннее фото так: "С Вербным Воскресеньем! Пусть подарит верба чистый добрый свет! Любви, надежды, веры, счастья, долгих лет!".Почти 35 тысяч инстаграм-пользователей не смогли пройти мимо нежного кадра с Эрикой и поставили лайки.