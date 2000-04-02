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Раздел: Культура  
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Эрика Герцег восхитила весенним фото

Эрика Герцег восхитила весенним фотоСолистка "ВИА-Гры" показала, чем занималась в Вербное воскресенье.

В Инстаграме Эрика Герцег поделилась свежим фото, на котором она запечатлена с веточками вербы в белом платке, окутавшим ее светлую голову, и легком пальто.

От новой фотки Эрики буквально пахнет весной и пением птиц.

Подписала певица весеннее фото так: "С Вербным Воскресеньем! Пусть подарит верба чистый добрый свет! Любви, надежды, веры, счастья, долгих лет!".

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Почти 35 тысяч инстаграм-пользователей не смогли пройти мимо нежного кадра с Эрикой и поставили лайки.

Эрика Герцег восхитила весенним фото
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 Теги: Эрика Герцег, весна

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Сегодня, 13:16 » Автор: Валерия Янобекова
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