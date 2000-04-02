Наталья Могилевская огорчила уставшим видом

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Наталья Могилевская поделилась в соцсети новым снимком, на котором выглядит уставшей. Подписчики посоветовали ей больше отдыхать, чтобы и дальше сверкать, как яркая звездочка.Певица заинтриговала фолловеров подписью к своему фото: "Так что, говорите? Америка? #Танцы со звездами# Я участвую как танцовщица профессионал? #1апреля".В комментариях поклонники Натальи проявили интерес к ее посту, а также отметили, что даже если ее участие в американских Танцах со звездами - не шутка, то она и там победит, так как танцует отменно.Стиль, орфография и пунктуация Натальи Могилевской сохранены.