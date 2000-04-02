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Раздел: Культура  
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Наталья Могилевская огорчила уставшим видом

Наталья Могилевская огорчила уставшим видомПевица выложила в Инстаграм свежее селфи.

Наталья Могилевская поделилась в соцсети новым снимком, на котором выглядит уставшей. Подписчики посоветовали ей больше отдыхать, чтобы и дальше сверкать, как яркая звездочка.

Певица заинтриговала фолловеров подписью к своему фото: "Так что, говорите? Америка? #Танцы со звездами# Я участвую как танцовщица профессионал? #1апреля".

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В комментариях поклонники Натальи проявили интерес к ее посту, а также отметили, что даже если ее участие в американских Танцах со звездами - не шутка, то она и там победит, так как танцует отменно.

Наталья Могилевская огорчила уставшим видом


Стиль, орфография и пунктуация Натальи Могилевской сохранены.
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 Теги: Наталья Могилевская, внешность

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Сегодня, 14:49 » Автор: Валерия Янобекова
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