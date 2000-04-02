Исхудавшая Наталья Холоденко очаровала поклонников

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После участия в проекте "Танцы со звездами" Наталья Холоденко продолжила танцевать и заодно худеть.На своей страничке в Инстаграме психолог нередко балует подписчиков свежими фото и видео, на которых демонстрирует постройневшую фигуру и регулярные тренировки.На этот раз Наталья сфотографировалась на фоне цветов, показав результат усердных занятий спортом и танцами.Фолловеры осыпали Наталью Холоденко комплиментами, а также не поскупились на лайки - это фото собрало почти 6 тысяч.