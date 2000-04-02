Раздел: Культура
Исхудавшая Наталья Холоденко очаровала поклонников
Одна из самых известных медиа-психологов в Украине порадовала свежим фото.
После участия в проекте "Танцы со звездами" Наталья Холоденко продолжила танцевать и заодно худеть.
На своей страничке в Инстаграме психолог нередко балует подписчиков свежими фото и видео, на которых демонстрирует постройневшую фигуру и регулярные тренировки.
На этот раз Наталья сфотографировалась на фоне цветов, показав результат усердных занятий спортом и танцами.
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Фолловеры осыпали Наталью Холоденко комплиментами, а также не поскупились на лайки - это фото собрало почти 6 тысяч.
После участия в проекте "Танцы со звездами" Наталья Холоденко продолжила танцевать и заодно худеть.
На своей страничке в Инстаграме психолог нередко балует подписчиков свежими фото и видео, на которых демонстрирует постройневшую фигуру и регулярные тренировки.
На этот раз Наталья сфотографировалась на фоне цветов, показав результат усердных занятий спортом и танцами.
Читайте также: Жена Валерия Меладзе поделилась откровениями о жизни в браке
Фолловеры осыпали Наталью Холоденко комплиментами, а также не поскупились на лайки - это фото собрало почти 6 тысяч.
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