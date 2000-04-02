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Раздел: Культура  
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Исхудавшая Наталья Холоденко очаровала поклонников

Исхудавшая Наталья Холоденко очаровала поклонниковОдна из самых известных медиа-психологов в Украине порадовала свежим фото.

После участия в проекте "Танцы со звездами" Наталья Холоденко продолжила танцевать и заодно худеть.

На своей страничке в Инстаграме психолог нередко балует подписчиков свежими фото и видео, на которых демонстрирует постройневшую фигуру и регулярные тренировки.

На этот раз Наталья сфотографировалась на фоне цветов, показав результат усердных занятий спортом и танцами.

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Фолловеры осыпали Наталью Холоденко комплиментами, а также не поскупились на лайки - это фото собрало почти 6 тысяч.

Исхудавшая Наталья Холоденко очаровала поклонников
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 Теги: Наталья Холоденко, фигура

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Сегодня, 16:42 » Автор: Валерия Янобекова
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