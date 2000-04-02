Солистка группы "Время и Стекло" показала снимки с отдыха

Звезда сообщила, что задержится в Южной Корее еще на день.



Популярная украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева поехала на отдых в Сеул, что в Южной Корее. Знаменитость отправилась в страну со своей подругой Валерией Бородиной.



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Известно, что звезда умело соединила отдых с работой. Надежда Дорофеева, которая сотрудничает с бутиком корейских брендов Sododo, отправилась в Сеул в поисках стильных и качественных вещей. Певица уже анонсировала, что новая коллекция будет просто невероятной.



Несмотря на поиски новых вещей Надежда Дорофеева успевала сделать яркие снимки. На фото певица радостно позирует с коллегой, не скрывая восторга от поездки. По словам Валерии Бородиной, это третья совместная поездка в Сеул, однако каждый раз звезда находит в городе что-то увлекательное, то, что придает вдохновения для творчества.



Ну все в этой поездке прекрасно. И новая одежда для Sododo, и погода, и даже пища уже кажется не такой острой,– довольно написала Надежда Дорофеева.



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Кроме этого, звезда сообщила, что задержится в Южной Корее еще на день, поскольку ее рейс отложили. Однако вряд ли певица разочаруется, ибо, судя по снимкам, она в восторге от Сеула.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Популярная украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева поехала на отдых в Сеул, что в Южной Корее. Знаменитость отправилась в страну со своей подругой Валерией Бородиной.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Известно, что звезда умело соединила отдых с работой. Надежда Дорофеева, которая сотрудничает с бутиком корейских брендов Sododo, отправилась в Сеул в поисках стильных и качественных вещей. Певица уже анонсировала, что новая коллекция будет просто невероятной.Несмотря на поиски новых вещей Надежда Дорофеева успевала сделать яркие снимки. На фото певица радостно позирует с коллегой, не скрывая восторга от поездки. По словам Валерии Бородиной, это третья совместная поездка в Сеул, однако каждый раз звезда находит в городе что-то увлекательное, то, что придает вдохновения для творчества.Ну все в этой поездке прекрасно. И новая одежда для Sododo, и погода, и даже пища уже кажется не такой острой,– довольно написала Надежда Дорофеева.Кроме этого, звезда сообщила, что задержится в Южной Корее еще на день, поскольку ее рейс отложили. Однако вряд ли певица разочаруется, ибо, судя по снимкам, она в восторге от Сеула.



