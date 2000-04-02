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Раздел: Культура  
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Американская актриса рассказала о своих отношениях с девушкой

Американская актриса рассказала о своих отношениях с девушкой Актриса долго не могла принять, что ее привлекают женщины.

Американская актриса Элисон Стоунер, наиболее известная ролями в сериале "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" а также серии фильмов "Шаг вперед", совершила каминг-аут. Артистка призналась, что первой женщиной, к которой она почувствовала влечение, была ее учительница танцев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Стоунер сказала, что именно почувствовала, когда встретилась со своей преподавательницей. "Когда у меня закружилась голова от вращений на коленке, она подошла, чтобы выпрямить мне спину. Мое сердце дико забилось, мне стало жарко", — вспомнила она. Актриса отметила, что их связь не была сестринской или платонической.

"Я поняла, что никогда не думала о парнях так же, как о ней, и вообще никогда не чувствовала себя в своей тарелке, встречаясь с парнями", — добавила она. Со временем отношения женщин стали близкими, и Стоунер была "глубоко влюблена".

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При этом актриса долго не могла принять, что ее привлекают женщины. "Моя вера в то время играла большую роль во всех аспектах моей жизни, и мое мировоззрение не поддерживало и не принимало однополые отношения. Я молилася в суматохе в ночное время, умоляя исцелиться от этих желаний", - написала Стоунер.
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 Теги: Актриса, отношения, девушка

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Вчера, 23:17 » Автор: Едгар Букмирза
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