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Раздел: Культура  
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Пэрис Хилтон поделилась трогательным фото с любимым

Пэрис Хилтон поделилась трогательным фото с любимымНа странице наследницы сети отелей в Instagram появилось очередное трогательное сообщение об их чувствах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Известная модель, актриса и светская львица Пэрис Хилтон продолжает очаровывать сеть своими фото из Украины.

30 марта она прибыла во Львов, где в субботу приняла участие в открытии местного отеля и даже сыграла благотворительный ди-джей сет.

Увидеться со всемирно известной знаменитостью во Львов прибыло немало украинских селебритиз.

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В Украину Пэрис Хилтон прибыла не сама, а со своим женихом – американским актером с украинскими корнями Крисом Зилкой.

Когда-нибудь кто-то будет смотреть на вас со светом в глазах, которого вы никогда до этого не видели. Он будет смотреть на вас так, будто вы – это все, чего он ждал всю жизнь,– написала Хилтон, добавив фото со своим возлюбленным.

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 Теги: Пэрис Хилтон, фото

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Вчера, 23:51 » Автор: Едгар Букмирза
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