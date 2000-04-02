Раздел: Культура
Пэрис Хилтон поделилась трогательным фото с любимым
На странице наследницы сети отелей в Instagram появилось очередное трогательное сообщение об их чувствах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известная модель, актриса и светская львица Пэрис Хилтон продолжает очаровывать сеть своими фото из Украины.
30 марта она прибыла во Львов, где в субботу приняла участие в открытии местного отеля и даже сыграла благотворительный ди-джей сет.
Увидеться со всемирно известной знаменитостью во Львов прибыло немало украинских селебритиз.
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В Украину Пэрис Хилтон прибыла не сама, а со своим женихом – американским актером с украинскими корнями Крисом Зилкой.
Когда-нибудь кто-то будет смотреть на вас со светом в глазах, которого вы никогда до этого не видели. Он будет смотреть на вас так, будто вы – это все, чего он ждал всю жизнь,– написала Хилтон, добавив фото со своим возлюбленным.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известная модель, актриса и светская львица Пэрис Хилтон продолжает очаровывать сеть своими фото из Украины.
30 марта она прибыла во Львов, где в субботу приняла участие в открытии местного отеля и даже сыграла благотворительный ди-джей сет.
Увидеться со всемирно известной знаменитостью во Львов прибыло немало украинских селебритиз.
Читайте также: Пэрис Хилтон порадовала свежим фото с возлюбленным
В Украину Пэрис Хилтон прибыла не сама, а со своим женихом – американским актером с украинскими корнями Крисом Зилкой.
Когда-нибудь кто-то будет смотреть на вас со светом в глазах, которого вы никогда до этого не видели. Он будет смотреть на вас так, будто вы – это все, чего он ждал всю жизнь,– написала Хилтон, добавив фото со своим возлюбленным.
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