В США успешно начался прокат нового фильма культового режиссера

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На этих выходных наиболее востребованным в кинопрокате в Северной Америке стал триллер под названием «Судная ночь». Премьерная демонстрация кинокартины с Итаном Хоуком в главной роли, за два дня уикенда принесла прокатчикам доходы в 36,4 миллиона долларов, что превысило бюджет фильма - 3 миллиона долларов - уже более чем в 12