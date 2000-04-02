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Раздел: Культура  
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В США успешно начался прокат нового фильма культового режиссера

В США успешно начался прокат нового фильма культового режиссера Картина "Первому игроку приготовиться" отличилась наивысшими сборами.

Ностальгическая приключенческая фантастика Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» стала лидером американского проката по итогам минувшего уикенда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.

Напомним, фильм, рассказывающий о мире недалекого будущего, где весь народ сбегает от убогой действительности в красочную виртуальную реальность под названием «Оазис», собрал положительные отзывы критиков, которые в первую очередь отметили тьму отсылок к поп-культуре предыдущих десятилетий, в частности 80-х.

В США лента за три дня проката заработала 41,2 миллиона долларов и легко сместила с первой позиции лидера прошлых выходных «Тихоокеанский рубеж 2». Хотя студия рассчитывала на старте собрать 53,2 миллиона.

В международном прокате новая работа Спилберга уменьшила кошельки киноманов на 181,2 миллиона долларов.

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Вторую строчку домашнего бокс-офиса занял психологический триллер Тайлера Перри «Раздражительность» («Acrimony») с Тараджи П. Хенсон в главной роли (17,1 миллиона долларов). А на третьем месте разместилась марвеловская «Черная пантера» (11,2 миллиона долларов).
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 Теги: Спилберг, фильм

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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