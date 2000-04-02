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Раздел: Культура  
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Кортни Кардашьян показала пикантное фото со своим парнем

Кортни Кардашьян показала пикантное фото со своим парнем Звезда опубликовала снимок в Instagram.

Роман Кортни Кардашьян и Юнеса Бенджима длится уже довольно долго. Пара неоднократно попадала вместе в объектив папарацци, путешествовала, однако, ранее Кортни ни разу не публиковала фото с бойфрендом в своем личном микроблоге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

А как известно, для семейства Кардашьян Instagram своеобразная мекка и в их личные аккаунты попадают только самые важные люди.

И все же, когда отношения знаменитостей окрепли, Кортни решила поделиться с поклонниками первым совместным снимком с Юнесом. На фото она позирует, сидя на молодом человеке в нижнем белье. Выглядит довольно сексуально, не так ли?

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Напомним, слухи о романе Кортни Кардашьян и манекенщика Юнеса Бенджимы появились около года назад, после окончательного разрыва светской львицы с экс-супругом и отцом ее троих детей Скоттом Дисиком.

Кортни Кардашьян показала пикантное фото со своим парнем
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 Теги: Кортни Кардашьян, фото

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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