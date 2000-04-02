Раздел: Культура
Британская певица снялась в откровенной пасхальной фотосессии
Рита Ора поздравила поклонников с праздником.
Известная британская певица Рита Ора, которая недавно попробовала себя и в амплуа актрисы, снявшись в эротической ленте "50 оттенков серого" и ее сиквелах, продемонстрировала поклонникам невероятно пикантный пасхальный образ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Как и Майли Сайрус накануне, звезда превратилась в обольстительного кролика, в откровенном белье полакомившись шоколадными яйцами.
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"Счастливой Пасхи", - написала звезда.
Известная британская певица Рита Ора, которая недавно попробовала себя и в амплуа актрисы, снявшись в эротической ленте "50 оттенков серого" и ее сиквелах, продемонстрировала поклонникам невероятно пикантный пасхальный образ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Как и Майли Сайрус накануне, звезда превратилась в обольстительного кролика, в откровенном белье полакомившись шоколадными яйцами.
Читайте также: Главная пара Голливуда поделила детей
"Счастливой Пасхи", - написала звезда.
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