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Раздел: Культура  
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Британская певица снялась в откровенной пасхальной фотосессии

Британская певица снялась в откровенной пасхальной фотосессии Рита Ора поздравила поклонников с праздником.

Известная британская певица Рита Ора, которая недавно попробовала себя и в амплуа актрисы, снявшись в эротической ленте "50 оттенков серого" и ее сиквелах, продемонстрировала поклонникам невероятно пикантный пасхальный образ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Как и Майли Сайрус накануне, звезда превратилась в обольстительного кролика, в откровенном белье полакомившись шоколадными яйцами.

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"Счастливой Пасхи", - написала звезда.

Британская певица снялась в откровенной пасхальной фотосессии
Британская певица снялась в откровенной пасхальной фотосессии
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 Теги: Рита Ора, фотосессия

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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