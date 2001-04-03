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Раздел: Культура  
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В России убили актера, сменившего пол

В России убили актера, сменившего пол Актёра избили до смерти из-за внешнего вида.

В российской столице убили скандально известного актера Евгения Сапаева. О подробностях рассказала близкая подруга актера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera

По словам подруги Сапаева Юлии Бусыревой, артиста забили до смерти хулиганы, которым не понравился внешний вид актера. Полиция разыскивает возможных подозреваемых в убийстве Сапаева.

Актер очень мало снимался в кино. После съемок в картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2» актер сменил пол. При этом он самостоятельно сделал себе две неудачных операции по удалению полового органа. Тогда его жизнь спасли врачи. После проведения удачной операции актер перестал сниматься в кино, уехал в родную деревню и назвал себя Настей.

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Евгения Сапаева хоронили, как бездомного. Приближенные к нему люди и друзья до сих пор не знают место захоронения актера. После смены пола он жил в одиночестве, в родной деревне Великово Владимирской области. Его родители умерли более 20 лет назад, а бабушка актера находится в доме престарелых.
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 Теги: Россия, убийство

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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