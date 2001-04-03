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Раздел: Культура  
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Яна Клочкова порадовала новым спортивным фото

Яна Клочкова порадовала новым спортивным фотоОлимпийская чемпионка зарядила подписчиков в Инстаграме на здоровый образ жизни.

В социальной сети Яна Клочкова нередко показывает фото, на которых запечатлена во время занятий спортом.

Хоть профессионально плаванием она перестала заниматься, но это вовсе не означает, что она больше не тренируется.

На свежей фотке Яна похвасталась стройной фигурой, сфотографировавшись на ринге. Подписала она этот снимок так: "СПОРТ - ЭТО ЖИЗНЬ! Всем прекрасного спортивного утра!".

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За несколько часов после публикации новое фото Яны Клочковой оценили лайками почти тысяча фолловеров, а в комментариях они отметили, что спортсменка находится в прекрасной форме, что служит мотивацией для многих.

Яна Клочкова порадовала новым спортивным фото
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 Теги: Яна Клочкова, спорт

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Сегодня, 12:37 » Автор: Валерия Янобекова
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