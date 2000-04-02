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Раздел: Культура  
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Альбом украинского ди-джея вошел в список лучших в мире

Альбом украинского ди-джея вошел в список лучших в миреРейтинг составили представители издания об электронной музыке Resident Advisor.

Творчество украинского ди-джея Vakula высоко оценили критики издания Resident Advisor.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Ди-джей и музыкальный продюсер Vakula получил немалую славу за рубежом благодаря новому альбому Metaphors. Пластинка украинца вошла в список лучших релизов марта.

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Украинский ди-джей получил 4,1 балла из 5, что является немалым достижением в издании. Музыкальные критики отметили, что в альбоме Vakula продемонстрировал мастерство как композитор и аранжировщик. Также украинский ди-джей, по словам экспертов, не боится экспериментировать со звуком, что создает новые неповторимые мелодии.

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 Теги: Альбом, ди-джей

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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