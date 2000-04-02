Раздел: Культура
Альбом украинского ди-джея вошел в список лучших в мире
Рейтинг составили представители издания об электронной музыке Resident Advisor.
Творчество украинского ди-джея Vakula высоко оценили критики издания Resident Advisor.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Ди-джей и музыкальный продюсер Vakula получил немалую славу за рубежом благодаря новому альбому Metaphors. Пластинка украинца вошла в список лучших релизов марта.
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Украинский ди-джей получил 4,1 балла из 5, что является немалым достижением в издании. Музыкальные критики отметили, что в альбоме Vakula продемонстрировал мастерство как композитор и аранжировщик. Также украинский ди-джей, по словам экспертов, не боится экспериментировать со звуком, что создает новые неповторимые мелодии.
Творчество украинского ди-джея Vakula высоко оценили критики издания Resident Advisor.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Ди-джей и музыкальный продюсер Vakula получил немалую славу за рубежом благодаря новому альбому Metaphors. Пластинка украинца вошла в список лучших релизов марта.
Читайте также: Далакян вошел в пятерку лучших боксеров Украины
Украинский ди-джей получил 4,1 балла из 5, что является немалым достижением в издании. Музыкальные критики отметили, что в альбоме Vakula продемонстрировал мастерство как композитор и аранжировщик. Также украинский ди-джей, по словам экспертов, не боится экспериментировать со звуком, что создает новые неповторимые мелодии.
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