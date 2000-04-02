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Раздел: Культура  
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Linkin Park выставляет свои инструменты на аукцион

Linkin Park выставляет свои инструменты на аукцион Целью сбора средств является благотворительность.

Linkin Park планируют продать более 200 музыкальных инструментов личного пользования, включая гитары, клавишные, мегафоны, сэмплеры. Средства от продажи направят в крупнейшую благотворительную организацию Music for Relief, основанную участниками группы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.

Поклонники смогут приобрести знаменитый синтезатор Moog Etherwave Plus Theremin, который Майк Шинода использовал во время концертов в 2010 году, включая выступление на церемонии MTV Video Music Awards. Среди других примечательных вещей есть педаль Electro-Harmonix EHX V256 Vocoder и клавиатура Yamaha KX5, использованная в клипе What I’ve Done.

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Все инструменты и музыкальное оборудование, представленные на аукционе, когда-либо были использованы на живых выступлениях группы. Собранные средства в рамках кампании пойдут на помощью жертвам стихийных бедствий.
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 Теги: Linkin Park, инструменты, аукцион

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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